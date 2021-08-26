Продали черговий NFT-малюнок "легендарного" камінчика: рекордна сума

Серія малюнків EtherRock продовжує завойовувати серця поціновувачів цифрового мистецтва. Цього разу NFT-зображення одного зі 100 камінців продали за безпрецедентно рекордну суму – 1,3 мільйона доларів. Ім'я покупця не розголошується.

EtherRock – колекція зображень камінців, які відрізняються лише забарвленням. Усі 100 картинок – розпродані. До слова, наразі їх активно перепродають між собою колекціонери.

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Що ще відомо

Колекцію зображень створив невідомий автор ще 2017 році. Однак широкої популярності вона набула лише цьогоріч. Основа малюнку була взята з безкоштовної бази даних кліп-артів goodfreephotos.com. Вважають, що автор створював зображення за допомогою однієї з найпростіших програм – Paint.

Зображення камінця #42 за 1,3 мільйона доларів / Фото з твітеру криптопроєкту EtherRock

Автор колекції продовжує зберігати анонімність. Однак в цьому випадку продавцем картинки виступив криптоінвестор Том Осман. Він придбав NFT-токен камінця за 4 800 доларів на початку серпня та зауважив, що наразі – це найкраща інвестиція у його житті. "Чим більше людей ненавидять камінь, тим більше він дорожчає. Найближчим часом його можна буде продати в декілька разів дорожче", – додав він.