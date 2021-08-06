Про Ілона Маска напишуть книгу: автор – біограф Стіва Джобса

Ілон Маск – засновник найдорожчого автовиробника у світі Tesla та космічної компанії SpaceX. Сьогодні талановитий підприємець є мультимільярдером та входить до топ-3 найбагатших людей планети за версією ділового журналу Forbes.

Життєвим шляхом інженера-винахідника зацікавився письменник Уолтер Айзексон. Так, він має намір написати про Маска книгу.

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Якщо вам цікаво дізнатися про Tesla, SpaceX і моє життя в цілому, Уолтер Айзексон пише біографію,

– написав винахідник на своїй сторінці в Twitter.

Що відомо про письменника

Уолтер Айзексон – американський журналіст, письменник та біограф. Раніше працював директором CNN та редактором Time. Серед його робіт – біографії легендарних особистостей: Стіва Джобса, Бенджаміна Франкліна та Леонардо да Вінчі.

Письменник Уолтер Айзексон / Фото Bloomberg

Для написання автобіографії Стіва Джобса письменнику знадобилося провести 40 інтерв'ю із засновником Apple. Робота вийшла у 2011 році – через 19 днів після смерті підприємця.

"У певному сенсі Маск – Стів Джобс нашого часу. Він досить божевільний, щоб думати, що може змінити світ, а значить, може бути одним з тих, хто дійсно змінить світ, – вважає Айзексон.