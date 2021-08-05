Бармен працюватиме на космодромі SpaceX, що на півдні Техасу. Саме там впродовж 2022 – 2023 року компанія планує побудувати місто Starbase.

Цікаво Amazon представила нові принципи лідерства: кінець епохи Джеффа Безоса

У червні 2021 року Ілон Маск опублікував у своєму твіттері фотографію двох ракет-носіїв Starship – SN15 і SN16. Будівлю, яка розташована поруч, він назвав "Тікі-баром Starbase".

Spaceport Mixologist: про посаду

У SpaceX є декілька точок громадського харчування, які обслуговують робочу силу, і компанія прагне розширюватися.

Ми шукаємо захопленого і досвідченого бармена, який бажає приєднатися до нашої кулінарної команди,

– йдеться у вакансії.

Кандидат має володіти досвідом роботи в індустрії більше ніж 2 роки. Ключова сфера: міксологія, спрямована на курорти, бари та ресторани з повним спектром послуг.

Основні вимоги до кандидата: