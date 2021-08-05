Бармен працюватиме на космодромі SpaceX, що на півдні Техасу. Саме там впродовж 2022 – 2023 року компанія планує побудувати місто Starbase.
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У червні 2021 року Ілон Маск опублікував у своєму твіттері фотографію двох ракет-носіїв Starship – SN15 і SN16. Будівлю, яка розташована поруч, він назвав "Тікі-баром Starbase".
Spaceport Mixologist: про посаду
У SpaceX є декілька точок громадського харчування, які обслуговують робочу силу, і компанія прагне розширюватися.
Ми шукаємо захопленого і досвідченого бармена, який бажає приєднатися до нашої кулінарної команди,
– йдеться у вакансії.
Кандидат має володіти досвідом роботи в індустрії більше ніж 2 роки. Ключова сфера: міксологія, спрямована на курорти, бари та ресторани з повним спектром послуг.
Основні вимоги до кандидата:
- бути готовим працювати "на ногах" близько чотирьох годин на день;
- безперервно працювати руками – нарізати, терти та змішувати;
- готовність працювати понаднормово та у вихідні.