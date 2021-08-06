Життєвим шляхом інженера-винахідника зацікавився письменник Уолтер Айзексон. Так, він має намір написати про Маска книгу.

Варте уваги Космічний міксолог: Ілон Маск шукає бармена на базу SpaceX в Техасі

Якщо вам цікаво дізнатися про Tesla, SpaceX і моє життя в цілому, Уолтер Айзексон пише біографію,

– написав винахідник на своїй сторінці в Twitter.

Що відомо про письменника

Уолтер Айзексон – американський журналіст, письменник та біограф. Раніше працював директором CNN та редактором Time. Серед його робіт – біографії легендарних особистостей: Стіва Джобса, Бенджаміна Франкліна та Леонардо да Вінчі.

Письменник Уолтер Айзексон / Фото Bloomberg