Життєвим шляхом інженера-винахідника зацікавився письменник Уолтер Айзексон. Так, він має намір написати про Маска книгу.
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Якщо вам цікаво дізнатися про Tesla, SpaceX і моє життя в цілому, Уолтер Айзексон пише біографію,
– написав винахідник на своїй сторінці в Twitter.
Що відомо про письменника
Уолтер Айзексон – американський журналіст, письменник та біограф. Раніше працював директором CNN та редактором Time. Серед його робіт – біографії легендарних особистостей: Стіва Джобса, Бенджаміна Франкліна та Леонардо да Вінчі.
Письменник Уолтер Айзексон / Фото Bloomberg