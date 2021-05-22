Приватбанк додав функцію переказу коштів за номером телефону

ПриватБанк запровадив функцію переказу коштів за номером телефону. Цікаво, що опція не є новою для інтернет-банкінгу, однак користувачі з нетерпінням чекали на неї й у "Приват24".
Безперечно, така функція є зручною й раціональною. Відтепер користувач може обрати необхідний контакт й здійснити переказ, не витрачаючи час на введення номеру картки.
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Забудьте про це "Скинь номер карти "Приват", що ви пишете родичу або другу в месенджері. Переказуйте гроші лише за номером телефону через сервіс "Переказ на карту",
– йдеться в повідомленні.
Для того, щоб почати користуватися покращенням, можна:
- активувати функцію при першому вході в сервіс;
- зайти в меню "Налаштування" – "Платіжні налаштування" та обрати опцію.