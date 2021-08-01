Прикордонники та бійці ЗСУ провели нічні навчання в Азовському морі: що відомо

Військовослужбовці ЗСУ провели чергове тактичне навчання. Тренування відбулися в нічний час доби в акваторії Азовського моря.

У навчанні взяли участь: Корабельно-катерний склад Маріупольського загону Морської охорони та підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ. Головне завдання – відпрацювати злагодженість спільних дій із протидесантної оборони узбережжя Азовського моря.

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Деталі

В межах навчання утворилися тактичні групи, які :

забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, обстежували прибережні води для убезпечення рибалок-любителів від випадкового потрапляння в зону висадки десанту;

доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

Прикордонники та бійці ЗСУ відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.

Зауважують, що під час навчань фахівці зафіксували наближення корабля Берегової охорони прикордонслужби ФСБ РФ.

Зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в обстановці, але "недружні сусіди" лягли в дрейф та стежили з відстані близько 6 морських миль,

– йдеться у повідомленні.

Результат

Військові навчання чітко продемонстрували професійність та злагодженість команд. Вони отримали оцінку "добре", що свідчить про належну готовність підрозділів до виконання поставлених бойових завдань.