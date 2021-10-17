Поєднання стилю та комфорту: чим унікальний новітній кемпер Streifenwagen

Німецький дизайнер Нільс Хольгер Мурман спроєктував унікальний кемпер Streifenwagen. Фургон відрізняється високою технологічністю, сучасністю та вишуканістю.

Транспортний засіб розроблений на базі Volkswagen T6.1. у партнерстві з виробником Custom-Bus Camping Vans.

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Яскраві високотехнологічні поверхні поєднуються з деревом ясена і надають кемперу морський колорит і свіже відчуття простору. М'яка оббивна тканина надає вишуканості фургону, а також – відрізняється високою якістю і дуже гарними доглядовими властивостями,

– відзначають у компанії Custom-Bus Camping Vans.

Що є у фургоні

диван, який перетворюється у двоспальне ліжко;

додаткова спальна зона для двох людей;

компактна сучасна кухня з дизельною плитою та компресорним холодильником з морозильною камерою об'ємом 75 літрів;

резервуар для прісної води об'ємом 105 літрів з опцією гарячої води;

знімний подвійний стіл з додатковим пристосуванням;

бічні відсіки з підсвічуванням для зберігання речей;

душ на відкритому повітрі;

лампи з сенсорними датчиками.

Сонячна система потужністю 200 ватів живить акумуляторну батарею ємністю 270 ампер-годин.

"Будинок на колесах" Streifenwagen / Фото Designers Digest

Ціна

Кожен Streifenwagen виготовляється за індивідуальним замовленням для кожного покупця. Початкова вартість стильного кемпера Streifenwagen складає 111 160 доларів.