Потужність та розкіш: японський стартап представив летючий мотоцикл – скільки коштуватиме

Японська компанія A.L.I. Technologies, що спеціалізується на дронах, представила потужний летючий мотоцикл. XTurismo Limited Edition зможе розганятися до 100 кілометрів на годину.

Попередні замовлення на ховербайк розпочали приймати одразу після презентації. Очікується, що серія з 200 літальних апаратів надійде першим власникам до першої половини 2022 року. Проте XTurismo – задоволення не з дешевих. Вартість розробки становить 680 000 доларів.

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Серед інвесторів численні технологічні компанії. Зокрема, це – Mitsubishi та Kyocera.

Дотепер вибір полягав у переміщенні землею чи небом. Наша мета – запропонувати новий метод пересування,

– відзначив генеральний директор компанії Дайсуке Катано.

Характеристики XTurismo

виконаний у червоному та чорному кольорах;

створений на базі мотоциклетного корпусу з пропелерів;

оснащений звичайним двигуном;

має 4 мотори з батарейним живленням;

розганятиметься до 100 кілометрів на годину;

зможе безперервно літати впродовж 40 хвилин;

при посадці спиратиметься на посадкові санки.

Безперечно, основна проблема все ще полягає у сертифікації подібних машин та обмеженнями щодо застосування на звичайних дорогах. Тож наразі пересування дозволене лише на окремих ділянках.

Розробники переконані, що у найближчому майбутньому інноваційний транспорт широко використовуватиметься у низці галузей. Так, летючий мотоцикл зможе покращити та спростити роботу рятувальних служб. Ймовірно, незабаром влада Японії проаналізує перспективи та дозволить таким транспортним засобам пересуватися на рівні з традиційними автомобілями.

Презентація ховербайка XTurismo Limited Edition: дивіться відео