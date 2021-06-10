Понад мільйон робочих місць у Європі забезпечать електросамокати

Розвиток електротранспорту створить новий ринок праці. Мовиться, зокрема, про виробників запчастин та комплектуючих. Такі прогнози можуть стати реальністю ще до 2030 року.

У ЄС фактично визнали, що роль електромобільності є вирішальною для відновлення економіки Європи. Все це відбувається на тлі того, як країни оговтуються від COVID-19.

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Дослідження свідчать про те, що за 10 років вдасться створити понад мільйон робочих місць. А саме у сферах експлуатації або підтримки, мовиться про:

виробництво транспортних засобів;

розповсюдження зарядної інфраструктури;

поставки акумуляторів.

Як це вплине на людей

Завдяки цьому роботу зможуть отримати ті, хто втратив її через пандемію. Стабільний дохід зможе сприяти відновленню економіки, адже люди зможуть витрати більше у місцевих закладах.

Крім цього, передовим компаніям, які займаються електричними самокатами, також потрібні співробітники на повну зайнятість.

Загалом використання електросамокатів має позитивний економічний вплив на малий бізнес, особливо – на центральних вулицях міст.