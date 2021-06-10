Понад мільйон робочих місць у Європі забезпечать електросамокати

Розвиток електротранспорту створить новий ринок праці. Мовиться, зокрема, про виробників запчастин та комплектуючих. Такі прогнози можуть стати реальністю ще до 2030 року.
У ЄС фактично визнали, що роль електромобільності є вирішальною для відновлення економіки Європи. Все це відбувається на тлі того, як країни оговтуються від COVID-19.
Читайте також Facebook дозволить більшості співробітників працювати віддалено
Дослідження свідчать про те, що за 10 років вдасться створити понад мільйон робочих місць. А саме у сферах експлуатації або підтримки, мовиться про:
- виробництво транспортних засобів;
- розповсюдження зарядної інфраструктури;
- поставки акумуляторів.
Як це вплине на людей
Завдяки цьому роботу зможуть отримати ті, хто втратив її через пандемію. Стабільний дохід зможе сприяти відновленню економіки, адже люди зможуть витрати більше у місцевих закладах.Важливо! Крім цього, передовим компаніям, які займаються електричними самокатами, також потрібні співробітники на повну зайнятість.
Загалом використання електросамокатів має позитивний економічний вплив на малий бізнес, особливо – на центральних вулицях міст.