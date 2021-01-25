У Польщі представили електричний квадроцикл Triggo: чим особливий

Польський електричний квадроцикл Triggo EV – унікальна розробка, призначена для короткострокової оренди автомобілів і служб, які доставляють продукти та посилки. Автомобіль стійкий, маневровий та доволі швидкий.

Електромобіль розвиває максимальну швидкість 90 кілометрів на годину. Наразі компанія готується до тестувань прототипа на дорогах загального користування, пише New Atlas.

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Електромобіль Triggo / Фото Triggo

Особливості транспортного засобу

Ключові переваги Triggo EV:

маневровість: здатний нахиляється на поворотах;

на високих швидкостях передні колеса роз’їжджаються, що забезпечує стійкість;

легкий у паркуванні: передні колеса можна втягнути;

акумулятори можна замінити на нові.

Електромобіль Triggo / Фото Triggo

Електромобіль Triggo / Фото Triggo

У крейсерському режимі водіння чотириколісний електромобіль має ширину 148 см, але на швидкості до 35 кілометрів за годину механізм втягує передні колеса до шасі на ширину 86 см. Радіус повороту становить 3,5 метра. Triggo важить 530 кілограмів і має загальну допустиму масу 750 кілограмів.

Водій з пасажиром потрапляють у салон через єдині двері, які відчиняються та зачиняються за допомогою однієї кнопки. Triggo EV оснащений плоским U-образним кермовим управлінням, а спеціальні екрани показують види з лівої та правої бічних камер. Крім того, є цифрова приладова панель. Для активації інших функцій водіння є консоль фізичного управління.

Електромобіль Triggo / Фото Triggo

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Компанія прагне зробити автомобіль доступним для операторів автопарків та компаній з прокату автомобілів з наступного року. Ба більше, у 2023 році Triggo планує запустити автономне таксі.