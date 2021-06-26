"Змінює правила гри": перший у світі завод штучного м'яса з'явився в Ізраїлі

Компанія Future Meat Technologies відкрила в Ізраїлі перший у світі завод альтернативного м'яса. Підприємство має достатню потужність для виробництва 5 000 гамбургерів щодня.

Завод з'явився у місті Реховот, в якому базуються Інститут науки Вайцмана та сільськогосподарський факультет Єврейського університету.

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Головний виконавчий директор Future Meat Technologies Ром Кшук підкреслив, що відкриття заводу знаменує собою величезний крок на шляху майбутнього виробництва. Завдяки можливості виробляти 500 кілограмів культивованих продуктів щодня, що еквівалентно 5 000 гамбургерам, масштабне виробництво штучного м'яса стає реальністю.

Наразі завод може виробляти штучну курятину, свинину та баранину, а незабаром – й яловичину. Все це без використання сироватки тварин або ГМО.

Виробництво буде приблизно у 20 разів швидшим, ніж традиційне тваринництво. Запуск заводу прокоментував й засновник та головний науковий співробітник компанії, професор Яаков Нахміас.

Після демонстрації того, що культивоване м'ясо може досягти паритету вартості швидше, ніж очікував ринок, це виробниче підприємство дійсно змінює правила гри,

– наголосив він.

Компанія прагне, аби альтернативне м'ясо могли придбати всі, хто цього хоче, водночас воно повинне бути смачним та корисним. Це – хороше рішення для майбутніх поколінь.

Інші переваги масштабного виробництва

У Future Meat Technologies сподіваються, що у порівнянні з традиційним виробництвом м'яса штучне дозволить зменшити викиди парникових газів на 80%, а використання прісної води – на 90%.

Компанія сподівається, що зможе продавати свої продукти у США вже до кінця 2022 року. Наразі триває необхідні процеси затвердження з регуляторними органами.