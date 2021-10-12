У паризькому ресторані Сala страви готують роботи: чому це вигідно

Французький ресторан Cala залучив робота для приготування страв. Інноваційне рішення дозволяє власникам заощаджувати до 60% витрат на оренду.

Ресторан Cala відкрився у Парижі у 2019 році. У розпал пандемії (жовтень 2020 року) заклад розпочав доставляти страви за допомогою Deliveroo і UberEats.

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Що відомо

Площа кухні у ресторані складає лише 6 квадратних метрів. Встановлений на ній робот дозволяє готувати 1,2 тисячі страв на годину. Крім того, економія у 60% на оренді дозволяє ресторану купувати продукти найвищої якості. Відтак споживачі отримують страви вищої якості за вигіднішою ціною. До прикладу, вартість пасти становить 8 євро – значно менше, аніж в більшості закладів Франції.

Як робот готує страви у ресторані Cala: відео

Технологія відкриває нові можливості для закладів, які розташовані у віддалених куточках міста через низьку плату за винаймання приміщення. Так, зниження витрат на оренду дозволить їм переїхати в центр.

Наразі Cala входить в 1% найкращих ресторанів Парижа, які пропонують доставку. На порядку денному – виробництво чергових роботів та впроваджувати їх у мережі ресторанів. Очікується, що в першій половині 2022 року їх кількість сягатиме 5 – 6 закладів по всій Франції. З метою масштабування Cala привернув 5,5 мільйона євро в межах раунду посівного фінансування з лідінвестором Backed VC.