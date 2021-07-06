У Парижі відкрилася піцерія, де готують роботи: відео

У Франції стартап Pazzi відкрив піцерію, в якій страви для вас приготують роботи. Заклад розташований у Парижі, у кварталі Бобур.

Роботизована машина Pazzi Robot може усе – прийняти замовлення, розкласти тісто, нарізати інгредієнти, викласти їх, виставити температуру, дочекатися випікання та подати готову страву. Усі процеси в пристрої на 100% автоматизовані.

Варте уваги Цікаве рішення: саморобний робот перетворює пластикові пляшки на стрічку – відео

Про розробку

Автори пристрою витратили близько восьми років на розробку технології шляхом численних досліджень і випробувань. Головний розробник –Себастьян Роверс. Крім того, над автономною машиною працював Трієрі Граффагніно – потрійний чемпіон світу з приготування піци.

Нарешті нам вдалося створити цю технологію першого у світі робота для приготування піци,

– розповідає співзасновник Pazzi Robot Себастьян Роверс.

Переваги робота:

швидкість – приготує ваше замовлення лише за 5 хвилин;

продуктивність – готує 80 піц за годину,

ціна – піца коштує від 7 до 13,6 євро

якість – використовуються свіжі та органічні продукти.

Як працює Pazzi Robot: дивіться відео

Раніше компанія вже відкрила перший заклад на сході Парижа. Загальна кількість співробітників – 35 осіб. Команда прагне стати справжньою мережею швидкого харчування у Франції та навіть у Швейцарії. У 2019 році стартап залучив 10 мільйонів євро фінансування.