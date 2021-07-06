Роботизована машина Pazzi Robot може усе – прийняти замовлення, розкласти тісто, нарізати інгредієнти, викласти їх, виставити температуру, дочекатися випікання та подати готову страву. Усі процеси в пристрої на 100% автоматизовані.
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Про розробку
Автори пристрою витратили близько восьми років на розробку технології шляхом численних досліджень і випробувань. Головний розробник –Себастьян Роверс. Крім того, над автономною машиною працював Трієрі Граффагніно – потрійний чемпіон світу з приготування піци.
Нарешті нам вдалося створити цю технологію першого у світі робота для приготування піци,
– розповідає співзасновник Pazzi Robot Себастьян Роверс.
Переваги робота:
- швидкість – приготує ваше замовлення лише за 5 хвилин;
- продуктивність – готує 80 піц за годину,
- ціна – піца коштує від 7 до 13,6 євро
- якість – використовуються свіжі та органічні продукти.
Як працює Pazzi Robot: дивіться відео