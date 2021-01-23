Океанічна станція, яка збирає пластик: дизайнерка показала прототип – відео

Словацька дизайнерка Ленка Петракова представила прототип інноваційної очисної споруди для океану. Це дозволило їй вибороти найвищу нагороду у престижному архітектурному конкусі.

Що відомо про проєкт

Плаваюча станція, яка отримала назву "Восьмий континент", призначена для розв'язання однієї з найгостріших проблем забруднення у світі – океанічного пластику, пише Сalvert Journal.

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Петракова звернула увагу на існування Великої тихоокеанської сміттєвої плями, площа якої сягає 1,6 мільйона квадратних метрів. Її ще називають "восьмим континентом" світу – звідси й назва проєкту.

Прототип очисної споруди отримав гран-прі за архітектуру та морські інновації від французького інституту Jacques Rougerie. Там відзначають проєкти, які заохочують співпрацю між вченими та дизайнерами.

Модель станції складається із з'єднаних між собою будівель, схожих на пелюстки. Вони стоять на платформах у формі щупалець. Зібране з поверхні води сміття перетворюють на матеріал для вторинної переробки.

Який виглядає має проєкт океанічної станції: дивіться відео Fondation Jacques Rougerie

Чим особлива споруда

За задумом Петракової, станція матиме власний дослідницький та освітній центр, який вивчатиме та демонструватиме морське середовище. А також, звісно, житлові приміщення для працівників станції.

Крім цього, дизайнерка пропонує спорудити там теплицю, аби вирощувати рослини за допомогою методу гідропоніки. Він передбачає вирощування рослин без ґрунту.

Споруда використовуватиме енергії припливу та сонця. Вона спроєктована так, аби вітер проходив через станцію. Це дозволить зробити її стійкою до сильних океанських вітрів.

Хоча це й не збудований проєкт, як сказав Жуль Верн – все, що одна людина може собі уявити, інша людина може зробити реальним,

– підкреслила Петракова.

"Настав час уявити чистіше, екологічно стійке майбутнє та шляхи досягнення цього за допомогою технічних, архітектурних та художніх творінь", – підсумувала дизайнерка.