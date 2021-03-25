Традиційні офіси залишаться у минулому, – СЕО WeWork про роботу після пандемії

Офіси, до яких ми усі звикли, більше ніколи не повернуться. Пандемія COVID-19 назавжди змінила вектор розвитку ділового світу. На саміті Vision Inc. топменеджер WeWork Хамід Хашемі розповів про те, як трансформується робоче у найближчі декілька років.

Він переконаний, що настав час попрощатися зі звичною ідеєю офісу – єдиним сталим приміщенням із призначеними робочими столами, застарілими технологіями та упередженням до співробітників, які їдуть на роботу п'ять днів на тиждень.

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Гнучкість

Більшість компаній прагнуть знову об'єднати робітників, але багато хто вагається, чи укладати договір про довгострокову оренду. Деякі навіть не впевнені, скільки їх співробітників буде на місці в той чи інший момент. За словами Хашемі, компанія WeWork дозволяє клієнтам орендувати офіси та навіть окремі столи на будь-який час, а також ввела членство з повним доступом, яке дозволяє людям працювати з будь-якого його місця за фіксовану щомісячну плату. Компанії можуть придбати їх для працівників для ще більшої гнучкості.

На додаток, WeWork розробляє свої нові простори за модульним принципом. Вони включатимуть окремі приватні кабінети, оснащені датчиками якості повітря та системою шумозаглушення, які можна побудувати або розібрати за один день.

"Подумайте про це як про деталі LEGO", – каже він.

Співпраця

Послуги відеоконференцій, такі як Zoom, не особливо сприяють співпраці, але надзвичайно важливо ефективніше інтегрувати їх в особисті зустрічі. На приклад, WeWork додає масштабніші екрани на стінах своїх конференц-залів, встановлює більше камер на столах, та навіть впроваджує голографічні технології, щоб дозволити організаціям проводити глобальні заходи без масового скупчення людей в одному місці.

Офіс майбутнього може також включати більше видів діяльності, які працівники раніше виконували до і після роботи. У приміщеннях WeWork кожен вестибюль перетворюється на ринок з додатковими послугами, такими як зони доставки їжі, пральні та шафи Amazon. Ці ринки будуть відкриті для всіх, хто працює в одній будівлі, а не лише для членів WeWork.

У підсумку, пандемія надає компаніям можливість переосмислити не лише свої фізичні офіси, але й загальний підхід до роботи. Хашемі переконаний, що криза – це час, коли ти можеш наново винаходити себе і по-справжньому ретельно аналізувати те, що робиш, а також готуватися до майбутнього.