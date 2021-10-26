В одному з міст Іспанії жителям видаватимуть кошти на купівлю електровелосипедів

Міська рада Сантандера (Іспанія) прагне мотивувати людей переходити на екологічніші види транспорту. Так, мешканцям видаватимуть по 350 євро на купівлю електровелосипедів.

Міська рада виділить допомогу на загальну суму 75 000 євро. Цього вистачить для субсидій на придбання 215 міських електровелосипедів.

Цікаво Бренд VanMoof представив електровелосипед, що розвиватиме до 60 кілометрів на годину

Ми чудово розуміємо, що маємо рухатися у напрямку міста, яке стає все більш доброзичливим, комфортним та безпечним для пішоходів та велосипедистів. Тому ми користуємося цим моментом, щоб ще більше сприяти мобільності велосипедистів у муніципалітеті зі сталої та ефективної точки зору,

– зазначили у міськраді.

Вимоги