В одному з міст Іспанії жителям видаватимуть кошти на купівлю електровелосипедів
26 жовтня 2021 , 19:29Читать новость на русском
Джерело:The Mayor
Міська рада Сантандера (Іспанія) прагне мотивувати людей переходити на екологічніші види транспорту. Так, мешканцям видаватимуть по 350 євро на купівлю електровелосипедів.
Міська рада виділить допомогу на загальну суму 75 000 євро. Цього вистачить для субсидій на придбання 215 міських електровелосипедів.
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Ми чудово розуміємо, що маємо рухатися у напрямку міста, яке стає все більш доброзичливим, комфортним та безпечним для пішоходів та велосипедистів. Тому ми користуємося цим моментом, щоб ще більше сприяти мобільності велосипедистів у муніципалітеті зі сталої та ефективної точки зору,
– зазначили у міськраді.
Вимоги
- брати участь у програмі можуть люди старшші за 18 років;
- обов'язковою є наявність місцевої реєстрації впродовж щонайменше 6 місяців;
- електровелосипеди потрібно купувати у місцевому магазині – цей крок спрямований на підтримку місцевих підприємців, які популяризують стійку мобільність;
- ціна велосипеда не має перевищувати 1500 євро (без ПДВ);
- транспортний засіб не можна передати третій стороні протягом наступних двох років.