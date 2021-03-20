В ОАЕ тестуватимуть безпілотники, які здатні викликати дощ

Незабаром в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочнуться випробування дронів, головне призначення яких спричиняти опади. Безпілотники впливатимуть на хмари за допомогою електричного струму, щоб "примусити їх" викликати дощ.

Річ у тім, що в країні гостро стоїть питання нестачі опадів. У зв'язку з цим рівень води опускається.

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У 2017 році уряд виділив 15 мільйонів доларів на дев'ять різних проєктів щодо посилення дощу. Країна вже використовує технологію посіву хмар, яка скидає сіль для спричинення опадів.

Про проєкт

Новий проєкт спрямований на зміну балансу електричного заряду на хмарних краплях. Безпілотники оснащені корисним навантаженням приладів для випромінювання електричного заряду та індивідуальними датчиками. Тож ці літальні апарати будуть літати на невеликій висоті та доставляти електричний заряд у повітря молекули, що стимулюватиме опади.

Наш план полягає в тому, щоб переконати крапельки води в хмарах злитися одна до одної, як сухе волосся до гребінця, коли воно зустрічає статичну електрику,

– відзначив співавтор проєкту та професор Маартен Амбау.

В результаті краплі "злипатимуться", ставатимуть досить великими та випадатимуть як дощ.

Фахівці

сподіваються залучити більше

фінансування для розробки більшого БПЛА

, щоб забезпечити корисне навантаження в довгостроковій перспективі.