Нова функція WhatsApp: відтепер користувачі зможуть надсилати "зникаючі" повідомлення

Один з найпопулярніших месенджерів WhatsApp додав нову функцію, яка покликана підвищити конфіденційність користувачів. Відтепер кожен охочий може надіслати повідомлення, яке незабаром зникне. Функція має назву View once – "Переглянути один раз".

Користувач зможе надсилати текстові, фото або відео повідомлення. Вони автоматично видалятимуться з чату після перегляду. Крім того, одержувача попереджуватимуть про формат повідомлення.

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Для чого це потрібно

Головна мета компанії Facebook, до складу якої входить WhatsApp, – забезпечити користувачам ще більше контролю над своєю конфіденційністю.

Нова функція може бути корисна для безлічі потреб, наприклад, поділитися фотографією якогось одягу, який ви приміряли, або повідомити комусь свій пароль від Wi-Fi,

– відзначають у компанії.

Як почати користуватися

У WhatsApp попереджають, що нова функція не може убезпечити користувачів від інших ризиків, таких як скрін екрану.

Щоб активувати функцію View once, потрібно натиснути кнопку "1", що розташовуватиметься зліва від кнопки відправки повідомлення.