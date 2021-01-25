У Норвегії розробили підводного "робота-змію": що вміє

Норвезька компанія Eelume Subsea Intervention представила багатофункціонального робота у формі змії. Він призначений для автономного інспектування трубопроводів під водою.

Джерело: CNN

Унікальний пристрій може працювати автономно під водою на глибині до 500 метрів тривалий час, а саме – 6 місяців.

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Довжина робота Eelume становить 6 метрів. Він оснащений високоякісними камерами й сенсорами. Крім того, робот-змія здатний проходити до 20 кілометрів на одному заряді.

Підводний робот-змія Eelume / Фото Eelume

Для чого потрібен

Наразі підводні трубопроводи утримують завдяки безпілотним апаратам, які перевозять з берега до місця виконання технічних робіт. Оренда судна, за допомогою якого транспортують пристрій, може коштувати до 100 000 доларів за добу.

Судна, які спалюють дизель, викидають багато CO2. Натомість Eelume майже нічого не випромінює та є безпечним для океану.

Завдяки Eelume компанії заощаджуватимуть кошти, адже робот може отримувати завдання від диспетчера з берега та працювати автономно у воді. Ба більше, він передає дані, фото та відео в режимі реального часу.

Розробники зауважують, що необхідно дати роботові можливість стати підводним мешканцем, який проживає в док-станції.

Його можна будь-коли мобілізувати для проведення інспекцій та втручання, тим самим зменшуючи потребу в дорогих надводних суднах,

– відзначає автор розробки, керівник відділу технологій Eelume Subsea Intervention Пол Лілєбек.

Компанія Eelume планує запустити перших "зміїних" роботів наступного року. Очікується, що до 2027 року нараховуватиметься до 50 пристроїв у всьому світі.