Норвегія представила перше у світі автономне вантажне судно з нульовим рівнем викидів

Норвезька компанія Yara International представила перший у світі автономне вантажне судно з нульовим рівнем викидів. Його мають запустити до кінця 2021 року, аби провести необхідні випробування.

Автономні системи мають продемонструвати свою досконалість та ефективність, аби судно курсувало без екіпажу. Переміщення контролюватимуть з трьох берегових центрів управління даними.

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Що відомо

Yara Birkeland – перший повністю електричний контейнеровоз. Головна мета компанії – скорочення шкідливих викидів в атмосферу, спричинених вантажними перевезеннями.

За даними Міжнародної морської організації, сьогодні на судноплавну галузь припадає від 2,5% до 3% світових викидів парникових газів.

Концепція корабля була розроблена у 2017 році. Це результат співпраці з технологічною фірмою Kongsberg Maritime та суднобудівною компанією Vard.

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