Норвегія представила перше у світі автономне вантажне судно з нульовим рівнем викидів
Джерело:CNN
Норвезька компанія Yara International представила перший у світі автономне вантажне судно з нульовим рівнем викидів. Його мають запустити до кінця 2021 року, аби провести необхідні випробування.
Автономні системи мають продемонструвати свою досконалість та ефективність, аби судно курсувало без екіпажу. Переміщення контролюватимуть з трьох берегових центрів управління даними.
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Що відомо
Yara Birkeland – перший повністю електричний контейнеровоз. Головна мета компанії – скорочення шкідливих викидів в атмосферу, спричинених вантажними перевезеннями.Цифри! За даними Міжнародної морської організації, сьогодні на судноплавну галузь припадає від 2,5% до 3% світових викидів парникових газів.
Концепція корабля була розроблена у 2017 році. Це результат співпраці з технологічною фірмою Kongsberg Maritime та суднобудівною компанією Vard.
Про контейнеровоз
- здатний перевозити 103 контейнера;
- максимальна швидкість – 13 вузлів;
- оснащений акумулятором на 7 МВт – це в тисячу разів більше, ніж в одного електромобіля;
- за словами керівника заводу Yara Йона Слеттена, судно зможе замінити 40 000 поїздок вантажівок на рік.