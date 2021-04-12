Моторошний ґаджет: для чого створили веб-камеру у формі людського ока – фото, відео

Джерело:marcteyssier.com
Німецькі науковці представили новий ґаджет – Eyecam. Це роботизована веб-камера, яка спроєктована так, аби нагадувати людське очне яблуко. Пристрій навіть "вміє" моргати та спостерігати за іншими.
Eyecam розробила група науковців під керівництвом Марка Тейс'є з Лабораторії взаємодії людини та комп'ютера при Саарландському університеті у південно-західній Німеччині.
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Всередині чудернацького ґаджета – спеціальний датчик та лінза веб-камери, оточені силіконом. Завдяки цьому функціонують повіки та анімована брова.
Розробники навчили Eyecam рухатися й реагувати, як справжнє людське око, аби створити сильніший емоційний зв’язок з людиною, яку під час пандемії співрозмовник може бачити лише на екрані.
Eyecam – це прототип, який досліджує потенційне майбутнє проєктування сенсорних пристроїв. Його планують представити на конференції про людські фактори в обчислювальних системах у 2021 році.
Як працює Eyecam: дивіться відео
Тейс'є підкреслив, що саме очі мають вирішальне значення для спілкування. Через погляд люди передають свої емоції щастя. Все це впливає на нашу соціальну поведінку.
Попри те, що веб-камери мають ту ж мету, що і людське око, вони не є виразними, й не передають афекту (сильний емоційний процес – 24 канал), як це роблять очі,
– зауважив він.
"Метою цього проєкту є припущення про минуле, сьогодення та майбутнє технологій. Ми оточені датчиками зондування, які постійно "дивляться" на нас", – додав розробник.
За його словами, вони стають "невидимими", розчиняючись в нашому повсякденному житті до такої міри, що ми не перестаємо помічати їхню присутність.
Eyecam – розробка німців / Фото Марка Тейс'є
"То як їхня присутність все ж впливає на нашу поведінку? Ця антропоморфна веб-камера підкреслює потенційні ризики приховування функцій пристроїв", – наголосив Тейс'є.