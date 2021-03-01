У Німеччині вводять в експлуатацію водневий потяг Coradia iLint

У Німеччині вводять в експлуатацію водневий поїзд Coradia iLint. Тестування почнуться в травні поточного року на мережі залізниці Zollernalbbahn, яка розташована на південному заході країни.

Так, німецька транспортна компанія SWEG підписала угоду з французькою машинобудівною компанією Alstom. Сторони домовилися про тестування поїзда протягом 8 місяців.

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Coradia iLint Перший у світі пасажирський поїзд, який працює на водневих паливних елементах. Він випромінює низький рівень шуму і має нульові викиди. ILint особливий своєї комбінацією інноваційних елементів: чистого перетворення енергії, гнучкого накопичення енергії в акумуляторах, а також розумного управління тяговою потужністю та енергією. Потяг розроблений для роботи на наелектризованих лініях. Це чистий та стійкий транспорт, який демонструє високі показники продуктивності. Перший у світі пасажирський поїзд, який працює на водневих паливних елементах. Він випромінює низький рівень шуму і має нульові викиди. ILint особливий своєї комбінацією інноваційних елементів: чистого перетворення енергії, гнучкого накопичення енергії в акумуляторах, а також розумного управління тяговою потужністю та енергією. Потяг розроблений для роботи на наелектризованих лініях. Це чистий та стійкий транспорт, який демонструє високі показники продуктивності.

Що відомо про проєкт

Проєкт тестування водневого поїзда Coradia iLint фінансує Міністерство транспорту землі Баден-Вюртемберг. Головна мета випробувань – перевірити ефективність поїздів, які працюють на водневому паливі, і встановити, чи є вони альтернативою дизельному транспорту. Крім того, влада прагне накопичити досвід експлуатації такої техніки.

Відзначається, що екопотяг запустять на неелектрифікованій лінії під назвою Тюнінген-Зигмаринген. Водневий поїзд замінить один з дизель-поїздів.

Компанія SWEG надасть депо для обслуговування поїзда. Зі свого боку Alstom облаштує на його території заправну станцію для паливних елементів поїзда і забезпечить постачання воднем.