У Німеччині вводять в експлуатацію водневий потяг Coradia iLint

Джерело:IWR
У Німеччині вводять в експлуатацію водневий поїзд Coradia iLint. Тестування почнуться в травні поточного року на мережі залізниці Zollernalbbahn, яка розташована на південному заході країни.
Так, німецька транспортна компанія SWEG підписала угоду з французькою машинобудівною компанією Alstom. Сторони домовилися про тестування поїзда протягом 8 місяців.
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Проєкт тестування водневого поїзда Coradia iLint фінансує Міністерство транспорту землі Баден-Вюртемберг. Головна мета випробувань – перевірити ефективність поїздів, які працюють на водневому паливі, і встановити, чи є вони альтернативою дизельному транспорту. Крім того, влада прагне накопичити досвід експлуатації такої техніки.
Відзначається, що екопотяг запустять на неелектрифікованій лінії під назвою Тюнінген-Зигмаринген. Водневий поїзд замінить один з дизель-поїздів.
Компанія SWEG надасть депо для обслуговування поїзда. Зі свого боку Alstom облаштує на його території заправну станцію для паливних елементів поїзда і забезпечить постачання воднем.