Німеччина розробить авіалайнер з водневим двигуном на 40 осіб
Джерело:New Atlas
Німецькі компанії H2Fly і Deutsche Aircraft розроблять авіалайнер на водневих паливних елементах, який зможе перевозити 40 осіб. Демонстраційний зразок мають випробувати у 2025 році.
Авіаційні гіганти підписали меморандум про співпрацю з метою впровадження силових агрегатів з нульовим рівнем викидів в комерційні регіональні літаки. Літак розроблять на базі Dornier 328.
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Деталі
Однією з ключових цілей цього партнерства є робота з європейським авіаційним управлінням EASA над визначенням конкретних технічних і сертифікаційних вимог, які дозволять літаку використовуватися для комерційних польотів.
Характеристики водневого літака:
- пасажиромісткість – 40 осіб;
- максимальна потужність – 3 мегавата;
- максимальну дальність польоту – 1 850 кілометрів;
- крейсерська швидкість – 520 кілометрів за годин.
Відзначимо, сьогодні компанія H2Fly відповідає за експлуатацію та сертифікацію HY4 – першого чотиримісного літака з водневим двигуном.
Літак HY4 / Фото компанії H2Fly