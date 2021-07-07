Німеччина розробить авіалайнер з водневим двигуном на 40 осіб

Німецькі компанії H2Fly і Deutsche Aircraft розроблять авіалайнер на водневих паливних елементах, який зможе перевозити 40 осіб. Демонстраційний зразок мають випробувати у 2025 році.

Авіаційні гіганти підписали меморандум про співпрацю з метою впровадження силових агрегатів з нульовим рівнем викидів в комерційні регіональні літаки. Літак розроблять на базі Dornier 328.

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Деталі

Однією з ключових цілей цього партнерства є робота з європейським авіаційним управлінням EASA над визначенням конкретних технічних і сертифікаційних вимог, які дозволять літаку використовуватися для комерційних польотів.

Характеристики водневого літака:

пасажиромісткість – 40 осіб;

максимальна потужність – 3 мегавата;

максимальну дальність польоту – 1 850 кілометрів;

крейсерська швидкість – 520 кілометрів за годин.

Літак буде додатково оснащений водневою енергосистемою потужністю 1,5 мегават. Це зробить його найпотужнішим водневим літаком за всю історію.

Відзначимо, сьогодні компанія H2Fly відповідає за експлуатацію та сертифікацію HY4 – першого чотиримісного літака з водневим двигуном.



Літак HY4 / Фото компанії H2Fly