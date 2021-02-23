Netflix почне автоматично завантажувати для користувачів рекомендований контент

Джерело:Netflix
Компанія Netflix запроваджує нову функцію Downloads For You ("Завантаження для вас"). Вона автоматично зберігатиме на пристрій користувача рекомендовані йому шоу та фільми.
Відзначається, що онлайн-кінотеатр запустить функцію лише у тому випадку, якщо користувач дасть свою згоду.
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Розробники пояснюють, що функція стане у пригоді користувачам, які багато подорожують та бувають в умовах обмеженого трафіку. Сервіс зможе завантажити на пристрій користувача контент, підібраний на основі його вподобань, обсягом до 5 ГБ.
Користувач самостійно контролює, скільки контенту завантажено на пристрій. Для цього потрібно виконати два простих кроки:
Чим більше місця ви дозволяєте, тим більше рекомендацій завантажить для вас Netflix.Наразі функція доступна лише для Android, проте компанія вже працює над впровадженням сервісу на iOS.