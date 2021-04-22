Назвали переваги безпілотника "Сокіл-300" над Bayraktar TB2

Фахівці конструкторського бюро "ЛУЧ", яке займається розробкою вітчизняного безпілотного комплексу "Сокіл-300", розповіли про недоліки БПАК Bayraktar TB2. Річ у тім, що робота турецького безпілотника безпосередньо залежить від сприятливих метеоумов. Крім того, українська розробка матиме переваги в ударних можливостях.

Про це стало відомо з інтерв'ю керівника підприємства Олега Коростельова Security Talks. За його словами, усі БПЛА орієнтовані на певні погодні умови, а саме – працювати в чистому небі, коли ясно та сонячно. В таких країнах, як Туреччина, Катар, ОАЕ, Пакистан ці умови є сприятливими більшість днів впродовж року.

Варте уваги Для української армії замовили 12 модернізованих танків Т-64

У нас навпаки – світлих днів 60, а решта днів або низька хмарність, або туман, особливо в зоні бойових дій, особливо осінній, зимовий, весняний період – це дуже складні метеоумови,

– відзначив розробник.

За таких умов хмари "не пробивають" тепловізор, тож необхідно застосовувати спеціальні радіозасоби виявлення з метою сканування поверхні землі.

Перевага полягає і в ударних можливостях

Пояснюють, що "байрактар" не може застосовувати озброєння, зокрема бомбу, з висоти менше ніж 3000 метрів, адже їй необхідно розігнатися. "І ці 3000 метрів треба дивитися, бачити, звідти, з тої висоти, тобто не повинно бути хмарності. І не повинно бути якихось перешкод для тепловізорів або лазерного канала", – підкреслив Коростельов.

Українські ж фахівці закладають ракети за прямим лазерним каналом, які можна буде застосовувати на відстань 10 кілометрів, але з низької висоти – з 50, 30 чи 100 метрів. "І на 10 км такий безпілотник дуже складно виявити", – фіналізував керівник бюро.

Олег Коростельов переконаний, що закупівля турецьких безпілотників – правильне рішення для забезпечення потреб ЗСУ. Проте не варто забувати про український проєкт, в межах якого розробляються якісні БПЛА, які коштуватимуть значно менше.

Очікується, що розробка "Сокіл-300" буде остаточно готова у 2022 році.

Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат "Сокіл-300" розробляли впродовж 1,5 року. Роботи проводяться фахівцями конструкторського бюро "ЛУЧ". Попередня вартість однієї одиниці техніки становить 45,6 мільйона гривень. За умови серійного виробництва ціна може бути зменшена на 30-40%.