Назвали найінноваційніші додатки для дистанційної роботи: топ-10 за версією Fast Company

Ділове видання Fast Company представило рейтинг найінноваційніших компаній, які займаються розробкою додатків для дистанційної роботи. До списку потрапили розробники, які запропонували найкращі рішення для роботи в умовах нових реалій, спричинених пандемією коронавірусу.
Ці 10 компаній запропонували найкращі інструменти, які допомогли компаніям продовжувати свою діяльність впродовж непростого 2020 року.
До теми Найінноваційніші компанії 2021: рейтинг Fast Company
Багатофункціональний додаток, який допомагає компаніям вести невеликі проєкти. Платформа заснована колишніми співробітниками Facebook – Дастіном Московіцем та Джастіном Розенштейном. Програмою користуються понад 89 000 організацій та 3,5 мільйона осіб. Крім того, Asana Goals допомагає командам краще відстежувати прогрес. Розробники також запустили понад 130 функцій, зокрема інтеграцію з Microsoft Teams, Slack та Zoom.
Платформа для відеоконференцій, яка забезпечує вільну комунікацію студентам та працівникам в умовах дистанційної роботи. За даними дослідників, наразі застосунком користуються 433 тисячі людей. Ба більше, чистий дохід компанії у четвертому кварталі 2021 року склав 260 393 000 доларів – це в 17 разів більше у порівнянні з показником 2020 року. Безперечно, зростання попиту викликане пандемією COVID-19 та всесвітнім локдауном.
Корпоративний месенджер. Slack стало найбільш швидкозростаючим бізнес-застосунком в історії. Платформа інтегрується з Dropbox, Google Drive, GitHub, Google Docs, Google Hangouts, Twitter, Trello та іншими.
Програмна компанія, що фокусується на кожному етапі циклу DevOps. Вона створила всебічне керівництво з віддаленої роботи, яке було завантажено десятки тисяч разів з початку пандемії. Крім того, GitLab запустила консультації підприємств, які раніше не стикалися з дистанційною роботою.
Платформа для управління розробкою програмного забезпечення. Сьогодні Atlassian використовують 180 000 компаній. Дохід компанії у 2020 році склав 1,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж торік.
Мережа для комунікації менеджерів вищої ланки. Одна з переваг Chief – система розподілу за професійними групами, учасники яких діляться експертизою і можуть виступати наставниками.
HR-платформа, яка використовує аналітику даних для підвищення залученості співробітників. Culture Amp представила новий набір інструментів для менеджерів, які дозволяють більше спілкуватися зі співробітниками та підвищувати загальну культуру в організаціях.
Програма для пошуку та працевлаштування віддалених розробників програмного забезпечення. Головний інструмент для відбору кандидата та оцінки його здібностей – штучний інтелект.
Багатофункціональне централізоване рішення для дистанційних співробітників. Завдяки інтегрованому формату Bluescape компанії можуть отримати доступ до різноманітних інструментів відеоконференцій, зокрема Zoom та Webex.
Рішення, яке дозволяє створювати замітки на ділових зустрічах, ставити завдання та підбивати підсумки. Програма інтегрується з іншими додатками для роботи, такими як Asana та Zoom. Hugo також пропонує розширення для Chrome.