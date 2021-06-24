NASA розробляє спосіб прання одягу в космосі

У космосі астронавтам доводиться зіштовхуватися з багатьма викликами, щоб тримати своє тіло і дух у нормі. Однією з таких проблем є брудний одяг.
NASA взялася виправити цю ситуацію. Вони скооперувалися з відомою світовою компанією Procter & Gamble, аби знайти спосіб прати одяг просто у космосі. Це дозволило б астронавтам носити вбрання місяцями і навіть роками, як на Землі.
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Що роблять з брудним одягом в космосі
Зараз астронавти, які тривалий час перебувають на Міжнародній космічній станції, не перуть свій одяг. Вони носять його до тих пір, поки він стає непридатним. А потім брудне вбрання просто викидають за борт, де воно зрештою згорає в атмосфері.
Астронавти використовують чимало одягу через те, що вони щодня по 2 години повинні займатись спортом. Це потрібно для того, аби уникнути атрофії м'язів і негативного впливу на кістки через невагомість. Хоча одяг і має спеціальний антимікробний ефект для подовженого використання, однак таке рішення все одно є не надто ефективним, оскільки існують певні ризики для здоров’я астронавтів.
Астронавт Леланд Мелвін виконує вправи на Міжнародній космічній станції / Фото NASA
Галактична війна з брудним одягом
- Спочатку в грудні P&G відправить зразки розробленого засобу для прання у космосі, щоб вчені змогли побачити, як ферменти та інші інгредієнти реагують в умовах невагомості та з мінімальною кількістю води.
- Потім у травні наступного року на Міжнародну космічну станцію відправлять ручки та серветки для виведення плям, де астронавти випробують їхню дію.
- Одним із викликів, зазначають у NASA, є очищення води після прання, щоб можна було її повторно використовувати для пиття та приготування їжі. Так само як зараз на МКС після очищення використовується сеча та піт.
- Водночас P&G розробляє комбіновану машину для прання та сушіння, яка могла б працювати на Місяці або навіть Марсі, використовуючи мінімальну кількість води та миючих засобів. Така машина також може виявитися корисною і у посушливих регіонах тут на Землі.
- Якщо науковцям вдасться реалізувати свій проєкт, це дозволить значно заощадити на відправленнях вантажів у космос. Дослідники також сподіваються, що така економія буде корисною і у довготермінових місіях, зокрема, відправлення людей на Марс.