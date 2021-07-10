Можуть виїхати на парад: у Києві відремонтували партію українських БТРів – фото

Київський бронетанковий завод завершив ремонт українських бронетранспортерів БТР-3ДА. Це вдалося зробити раніше узгоджених термінів.

Відновлені бронетранспортери вже передали замовнику, тобто Міністерству оборони України. Це відбулося 9 липня 2021 року.

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Відповідні роботи спеціалісти Київського бронетанкового заводу здійснювали у рамках виконання договору про ремонт за технічним станом.

"Можливо, саме ці бронетранспортери візьмуть участь у параді військ, що відбудеться 24 серпня на Хрещатику та Майдані Незалежності у Києві", – припустили у повідомленні.

Скільки машин відремонтували – невідомо. Проте на фотографіях, опублікованих на сторінці заводу у фейсбуці, видно колону зі щонайменше 5 бронетранспортерами.



Завод завершив ремонтні роботи / Фото Київського бронетанкового заводу

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Джерело: "Вікіпедія"