З морських водоростей: у Японії здійнявся у небо приватний літак на інноваційному пальному
Джерело:NHK
У Японії приватний літак здійснив перший політ на "зеленому" пальному з морських водоростей. Він приземлився в аеропорту Ханеда (Токіо).
Японія впевнено рухається в напрямку сталого майбутнього. Фахівці переконані, що дебютний політ – черговий крок на шляху до зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.
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Як це вдалося
Інноваційне біопальне виготовляється з рослинної олії, витягнутої з евгленових водоростей. Його розробила і виробляє японська венчурна фірма Euglena.
Ми хотіли б і далі розвивати цю ініціативу, щоб сприяти досягненню Японією мети по вуглецевій нейтральності до 2050 року,
– підкреслив президент компанії Euglena Идзумо Міцуру.
Процес спалювання екологічного пального :
- виділяється вуглекислий газ;
- морські водорості, що входять до складу палива, поглинають газ в результаті фотосинтезу;
- зменшується вуглецевий слід авіапалива.