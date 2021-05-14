Американське місто дозволило оплачувати комунальні послуги біткойном

Влада американського міста Віллістон дозволила розплачуватися криптовалютою за комунальні послуги. Для цього співпрацюють із сервісом BitPay.

Наразі місто проводить оцінку ініціативи, після чого вивчає можливості її розширення. Мовиться про сфери ліцензування та захоронення відходів.

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Комісія BitPay складе 1%. З червня 2021 року у громадян з'явиться можливість здійснювати платежі й через Google Pay, Apple Pay, але тоді комісія сягатиме 3%.

Цифрові методи дозволяють здійснювати безконтактні платежі й дозволяють людям оплачувати з будь-якого місця, замість того, аби відвідідувати установи.

Ми є першим муніципалітетом у штаті Північна Дакота й третім в країні, які пропонують таку послугу,

– мовиться у повідомленні влади.

Там запевнили, що вивчають й інші способи оплати, аби задовольняти зростаючий попит клієнтів й обслуговувати користувачів різних типів.

Громадянам американського Віллістона також пропонують підписатися на отримання електронних рахунків за комунальні послуги.

У мерії підкреслили, нововведення демонструють, що місто зацікавлене у новітніх технологіях. "Ми підтримуємо технологічні зміни й інновації", – наголосили там.