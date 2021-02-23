В Україні побудують першу євроколію: Мінінфраструктури анонсувало проєкт

В Україні працюють над впровадженням нового проєкту високошвидкісного залізничного сполучення. Будівництво розпочнеться цього року. На першому етапі проєкту залізнична колія з'єднає Львів та Європу.

Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович в межах всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

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Чому це важливо

Цього року розробники планують розпочати будівництво першої колії, яка сполучить Львів (станція Скнилів) з Європою.

Ми маємо надію, що нам вдасться це зробити оперативно й це буде перша ластівка та наш конект з Європою, і цей шматок стане початком високошвидкісного сполучення,

– відзначив Дмитро Абрамович.

Він підкреслив, що цей проєкт – реальний і конкретно прорахований українськими та міжнародними експертами. Крім того, розробники провели численні консультації з іноземними партнерами. Новий високошвидкісний транспорт стане вдалою альтернативою, адже має безліч переваг. Зокрема, залізничні вокзали найчастіше розташовані в центральній частині міста, тож пасажирам не треба витрачати час, аби доїхати туди, як от, наприклад, до аеропорту.

"У нас ідеальна країна для того, щоб розгортати відповідне сполучення. Тому що найбільша ефективність подібного роду проєктів на відстанях близько 600 кілометрів", – зауважив заступник міністра.

Головна перевага – швидкість

За словами Абрамовича, сьогодні відстань між Києвом та Львовом (611 кілометрів) долається приблизно за 5 годин. Після реалізації проєкту часовий проміжок скоротиться до 2 годин 40 хвилин. Аналогічні можливості відкриваються для напрямків Київ – Одеса, Київ – Харків та Київ – Дніпро.