У Миколаєві запустили електричний катамаран "Фарад": відео

У Миколаєві почало курсувати новаторське маломірне пасажирське судно з електричним силовим приводом. Катамаран "Фарад" розробила компанія "Річковий трамвайчик Миколаїв".

За словами розробників, головна мета проєкту полягає у відродженні регулярних пасажирських перевезень в акваторіях річок Південний Буг та Інгул, використовуючи маломірні судна (катамарани) на електричному ході.

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Про проєкт

"Фарад" – екологічне альтернативне рішення для водних пасажирських перевезень та дозвілля. Електричний катер має простору палубу, яка трансформується для розташування сидінь. "Фарад" має великий дах, на якому розміщені сонячні панелі. Вони живлять батареї та забезпечують комфорт для пасажирів у будь-яку пору року. На судні передбачено зйомний тент – пасажирські перевезення можна здійснювати впродовж періоду з березня по листопад.

Технічні характеристики:

Довжина – 10 метрів;

Ширина – 2.8 метра;

Осадка – 0.5 метра;

Двигун – 15 кіловатів;

Швидкість, вуз – 8 (15) кілометрів за годину;

Запас ходу на сонці – 5 годин;

Запас ходу без сонця – 3 години;

Корисне навантаження – 3000 кілограмів;

Батарея – 40 кіловат-годин;

Сонячні панелі – 47 високоефективних гнучких панелей – 5 кіловатів.

Електрокатамаран призначений для приватних та комерційних операторів, а також для урядових і науково-дослідних проєктів. Компактне судно можна легко перевозити в будь-які віддалені райони.

Чому це важливо

"Фарад" використовує відновлювальний тип енергії, що дозволяє річковим регулярним перевезенням бути рентабельними та доступними для людей. Такий вид транспорту надає змогу скоротити негативний вплив на довкілля та зменшити витрати енергії корисних копалин, а також запобігає викиду парникових газів.

Крім того, в умовах незадовільного стану інфраструктури гідротехнічних споруд, катамаран не потребує коштовних робіт по налагодженню причалів.

Електричне судно відкриває можливість створити сучасний високотехнологічний продукт з великою доданою вартістю, який здатен конкурувати з кращими зразками світового суднобудування.

У Миколаєві запустили електричний катамаран "Фарад": дивіться відео