Microsoft показала, як може виглядати ідеальне робоче місце: футуристичні фото

7 грудня 2021 , 19:25
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Джерело:

Digital Trends

Microsoft представила новий концепт – сучасну кабіну Flowspace Pod. У компанії вважають, що саме так може виглядати робоче місце майбутнього.

Проєкт створили розробники відділу Microsoft Office Envisioning Team. Головний дизайнер – Антон Ендрюс.

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Про концепт

Непростий 2021 рік остаточно довів: світ більше не буде таким, як раніше. Зміни зачепили майже всі сфери діяльності. Сьогодні все більше людей поєднують роботу в офісі та вдома. Тому компанія Microsoft представила власне бачення ідеального робочого місця.

Flowspace Pod – сучасна капсула, виконана у стилі мінімалізму. У ній є все необхідне для забезпечення комфортної та ефективної роботи у гібридному режимі.

Flowspace Pod / Фото Microsoft

Переваги Flowspace

  • нічого зайвого – стіл, крісло та комп'ютер;
  • положення великого дисплея змінюється для забезпечення ергономічності;
  • капсула відкрита з обох боків з метою полегшення спільної роботи;
  • вбудовано приємне підсвічування;
  • кабіна оснащена висувними бічними панелями;
  • передбачені динаміки для відеодзвінків;
  • користувач отримує затишний, а не замкнутий простір.

Поки що невідомо, чи планує Microsoft комерціалізувати концепт. Однак він уже отримав нагороду Red Dot Design Concept 2021.

Автор: Катерина Сердюк