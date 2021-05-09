Масштаби вражають: Джефф Безос будує розкішну яхту за 500 мільйонів доларів

Американський мільярдер та зановник Amazon Джефф Безос будує собі супер'яхту. За попередніми розрахунками, розкішне судно обійдеться підприємцю у близько 500 мільйонів доларів.

Над проєктом працює компанія Oceanco з Нідерландів. Вітрильна яхта Безоса стане найбільшою із тих, які коли-небудь будували у цій країні.

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Що наразі відомо про супер'яхту Безоса:

судно сягатиме 127 метрів завдовжки;

там буде кілька палуб, 3 величезні щогли;

крім цього – вертолітний майданчик.

й навіть ще одна інші яхта, але менша.

Про попит на дорогі яхти

Зауважимо, що станом на 9 травня Джефф Безос є найбагатшою людиною світу. Йог стати, за інформацією Bloomberg

Експерти звернули увагу на те, що попит на розкішні яхти перевищує пропозицію. Забронювати будівництво такої практично нереально. Все – через карантинні обмеження.

Адже коли сухопутні кордони закриті, заможні люди надають перевагу відпочинку на своїх приватних суднах. Тож розрив між бідними та багатіями під час пандемії лише збільшився.

Цю супер'яхту Джефф Безос замовив ще кілька років тому, до того, як почалася пандемія коронавірусу COVID-19.