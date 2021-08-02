"Поїдає" пластик: у Маріуполі запустили незвичайну екоініціативу

На одному з пляжів Маріуполя з'явилася екоскульптура у вигляді великої риби. Головна функція споруди – збирати пластик.

Автори ініціативи пояснюють, що вони прагнуть сприяти екологічній освіті та свідомості дітей. Саме тому скульптури зроблені у вигляді риб, яких потрібно "нагодувати" пластиком. Його регулярно вивозитимуть на переробку.

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Чому це важливо

Головна мета ініціативи – привернути увагу до проблеми забруднення моря пластиком, яка є доволі серйозною та актуальною сьогодні.

У нас було гасло: "Краще пластик буде в металевій рибку, ніж в тій, що плаває в морі". Проєкт виявився дуже складним з точки зору реалізації. Металева скульптура, з одного боку, повинна бути естетичною, з іншого – вандалостійкою, –

– зазначає керівник департаменту з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Ваагн Мнацаканян.

Довідка: Інсталяція створена в рамках проєкту Re-Mo-Re, який переміг у програмі малих грантів "Бюджет громадської участі". Ініціаторами ідеї стали громадська організація "ЕКО ГРУПА" і Зелена рада при виконавчому комітеті Маріупольської міської ради. Так, на кошти громадського бюджету на маріупольське узбережжя доставлять і встановлять 5 різнокольорових інсталяцій.