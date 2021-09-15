Людство не готове до нової пандемії, – Білл Гейтс
Джерело:The Wall Street Journal
Мільярдер та Засновник Microsoft Білл Гейтс переконаний, що світова спільнота докладає недостатньо зусиль для підготовки до нової пандемії. Він прогнозує, що вона буде значно гіршою та масштабнішою, аніж та, з якою ми маємо справу сьогодні.
Неодноразово прогнози Гейтса щодо глобальних змін у світі справджувалися. Так, у 2015 році він попередив, що найнебезпечніший потенційний вбивця, з яким зустрінеться світ, стане пандемія.
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Я стурбований, адже увага, яка приділяється підготовці до нової пандемії, значно нижча, ніж я очікував,
– відзначив Гейтс.
Що потрібно зробити
Бізнесмен вважає, що головне завдання – навчитися створювати вакцину та масово її виробляти протягом 100 днів. Для цього потрібно створювати спеціалізовані заводи. "Це завдання абсолютно реальне", – додав він.Статистика:
Раніше Гейтс висловлювався щодо того, як людству підготуватися до наступної пандемії. Розробка глобальної системи екстреного оповіщення, масове тестування та формування команд фахівців з невідкладної допомоги – усе це має врахувати світ. Крім того, він радить людству бути готовими витратити на боротьбу з коронавірусом мільярди, аби зберегти трильйони.