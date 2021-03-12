Львів на дотик: українець створює копії туристичних пам'яток для незрячих – відео

В Україні з'являється дедалі більше ініціатив, які роблять мистецтво доступнішим для людей з інвалідністю. У Львові тактильні моделі пам'яток архітектури для незрячих створює скульптор Василь Одрехівський.

В його доробку, зокрема, моделі Львівської опери, міської ратуші, собору Святого Юра, макет княжого Львова XIII століття.

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Я часом задумуюсь над тим, як це – не бачити й вперше пізнати, в якому місті ти живеш,

– зазначив Василь Одрехівський.

Ідея створювати тактильні моделі прийшла до Василя зі знайомством з Оксаною Потимко, директоркою львівського осередку "Української спілки інвалідів — УСІ".

За її даними, у Львові живе близько 1 300 людей з порушенням зору. Дехто з них не уявляє, як виглядають звичні для львів'ян вулиці. "У незрячих кінчики пальців – це їхні очі", – пояснила Потимко.



Скульптор створює тактильні копії пам'яток архітектури / Фото Ukraїner, Анастасія Ярощук

Як створюють тактильні копії

Чутливість дотику незрячих дуже висока, тому тактильні макети відтворюють з найменшими деталями, філігранно відшліфовують кожен елемент.

Спочатку роблять креслення та розрахунки.

Потім за допомогою 3D-принтера друкують пластмасову робочу модель.

Деталі та додаткові елементи доліплюють руками з глини або гіпсу.

На завершальному етапі з робочої моделі знімають форму і відливають у бронзі.

Фінальний макет дошліфовують вручну.

Тактильні бронзові моделі встановлюють поруч з оригіналами.

Більше про Василя Одрехівського та його роботи: дивіться у відео Ukraїner