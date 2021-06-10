На Луганщині запустили інноваційний портал, що просуватиме регіон

В Україні запустили новітню цифрову платформу – Інноваційний вебсайт Луганщини. Головна мета – підтримка загальнодержавного курсу на розвиток інновацій, електронної демократії та диджиталізації.

Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Він покликаний стимулювати, підтримувати та розвивати інноваційну діяльність.

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Про проєкт

За словами розробників, Інноваційний вебсайт Луганщини – це зручний у використанні "динамічний буклет", що містить актуалізовану інформацію про розвиток регіону. Він розрахований як на мешканців України, так і на іноземних партнерів, адже представлений українською та англійською мовами. Платформа розповідатиме відвідувачам про ключові переваги та інноваційні пропозиції Луганщини, що є найбільш ефективним інструментом просування регіону.

Вебсайт пропонує відвідувачам таку інформацію:

конкурентні переваги області;

дослідницький та інноваційний простір;

реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги;

міжнародне співробітництво області;

розвиток електронної демократії Луганщини;

визначні місця регіону;

презентаційно-інформаційні видання;

корисні посилання;

оголошення, анонси, історії успіху.

Особливості сайту

Перш за все, сучасний дизайн сайту виконаний у стилі бренду області #ЛуганщинаМоя. Платформа є адаптованою під мобільні пристрої та доступна для людей з вадами зору. Крім того, на сайті розміщені інтерактивні мапи: "Луганщина цікава"; мапа "Інноваційної інфраструктури Луганської області" та "Карта реалізованих інфраструктурних проєктів".