Проект реализован при финансовой поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира. Он призван стимулировать, поддерживать и развивать инновационную деятельность.
Важно На Луганщине будут оповещать о чрезвычайных ситуациях с помощью мобильного приложения
О проекте
По словам разработчиков, Инновационный вебсайт Луганщины – это удобный в использовании "динамический буклет", содержащий актуализированную информацию о развитии региона. Он рассчитан как на жителей Украины, так и на иностранных партнеров, ведь представлен на украинском и английском языках. Платформа будет рассказывать посетителям о ключевых преимущества и инновационных предложениях Луганщины, что является наиболее эффективным инструментом продвижения региона.
Сайт предлагает посетителям такую информацию:
- конкурентные преимущества области;
- исследовательское и инновационное пространство;
- реализация проектов международной технической помощи;
- международное сотрудничество области;
- развитие электронной демократии Луганщины;
- Достопримечательности региона;
- презентационно-информационные издания;
- полезные ссылки;
- объявления, анонсы, истории успеха.
Особенности сайта
Прежде всего, современный дизайн сайта выполнен в стиле бренда области #ЛуганщинаМоя. Платформа является адаптированной под мобильные устройства и доступна для людей с недостатками зрения. Кроме того, на сайте размещены интерактивные карты: "Луганщина интересна"; карта "Инновационной инфраструктуры Луганской области" и "Карта реализованных инфраструктурных проектов".