Літаюче авто AirCar виконало перший в історії міжміський рейс: захопливе відео

Літаюче авто-трансформер AirCar здійснило 35-хвилинний переліт між аеропортами у Словаччині. За кермом перебував розробник інноваційного транспорту Стефан Кляйн.

Зранку 28 червня він приїхав до злітної смуги міжнародного аеропорту в Нітрі. Після цього автомобіль злетів та о 6:00 успішно приземлився в аерпорорту Братислави.

Цікаво Літаки можуть стати майже безшумними: британські науковці придумали спосіб

Кляйн 32 роки йшов до цієї мети

Тоді Кляйн на цьому ж авто, яке на землі схоже до звичайного спорткару, виїхав у центр міста – випити кави. Так він здійснив свою багаторічну мрію.

Словацький інженер розпочав роботу над проєктом літаючого автомобіля ще на початку 1990-х. Тепер цей утопічний для багатьох задум стає реальністю.

Міжміський політ AirCar: дивіться відео

Враження від перельоту

Після посадки у Братиславі Кляйн розповів, що рейс був дуже комфортним. Мовляв, погода була чудовою, а усі механізми працювали злагоджено. Він наголосив, що перевагою AirCar є те, що авто ніколи не застрягне у заторах. Чоловік подолав 80 кілометрів за близько 30 хвилин, водночас авто на трасі цю відстань у години-пік долають годинами.

Цим рейсом ми хотіли продемонструвати можливості цього експериментального прототипу. А також довести, що ця ідея взагалі є реалістичною,

– сказав інженер.

Зазначимо, що тепер транспортний засіб пройде обов'язкову перевірку. Після першого тестового польоту в аеропорту "П'єштяни" у 2020 році це була перша публічна презентація AirCar.

Недоліком AirCar є те, що авто не підтримує вертикальних зльоту і посадки. Крім цього, прототип використовує бензинові, а не сучасні електричні двигуни.