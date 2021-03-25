Українські літаки терміново доставили гірське обладнання в Бразилію

Джерело:пресслужба ДП "Антонов"
Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" терміново доставила гірське устаткування з Австралії до Бразилії на літаках АН-124-100 "Руслан". Мовиться про обладнання вагою 370 тонн.
Для перевезення відповідного обладнання компанія Chapman Freeborn замовила чартерні рейси трьох літаків АН-124-100. Воно було необхідним для продовження гірських робіт на шахті в Бразилії.
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Водночас інженери ДП "Антонов" розробили спеціальні рами для транспортування частин цього обладнання. Під час навантаження і розвантаження використовували процедури, які фахівці підприємства розробили для перевезень надгабаритних вантажів.
"Антонов" вчасно доставив вантаж, що дозволило встановити нове обладнання на гірські машини і продовжити безпечну та ефективну роботу шахти в Бразилії ",
– мовиться у повідомленні пресслужби підприємства.
Фахівець з комерційних перевезень "Авіаліній Антонова" Володимир Гончаров повідомив, що успішно здійснити перевезення дозволило використання трьох літаків АН-124-100. Зокрема, були перевезені:
Здійснити успішне перевезення дозволили літаки "Руслан" / Фото пресслужби ДП "Антонов"
"Це був складний проєкт, який ми повинні були реалізувати в досить жорсткі терміни", – додав Володимир Гончаров.Зверніть увагу! 5 березня "Авіалінії Антонова" літаком АН-124 "Руслан" виконали транспортування 80 тонн обладнання для автомобільних ланцюгів з Китаю до Франції.