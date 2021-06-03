У Лісабоні випустили веганські кросівки: до складу входять перероблені повітряні кулі

Бренд Undo For Tomorrow, що базується в Лісабоні, представив екологічні кросівки. Підошва нової веганської моделі Nuven зроблена з перероблених повітряних куль.

Автори розробки – Патрік Доман та Педро Мелло, співзасновники Undo For Tomorrow. Ідея полягає в тому, щоб змінити погляд людей на сміття. Кросівки Nuven – яскравий доказ того, що перероблені матеріали настільки ж міцні, якісні та естетичні, як і нові. Або навіть кращі.

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Покупці відзначають, що їм до вподоби широкий вибір відтінків кросівок. Так, розробники пропонують обрати один з чотирьох кольорів: білий, коричневий, темно-коричневий і чорний.

Інші характеристики

різнокольорова підошва виготовлена з повітряних куль та шин;

матеріал кросівок є практичним, міцним та довговічним;

каучук забезпечує ідеальну посадку;

підкладка виготовлена ​​зі 100-відсоткового бамбука – він діє як антибактеріальний засіб та перешкоджає появі неприємного запаху;

веганські кросівки водонепроникні, а також – не ковзають на вологих підлогах.

Екологічні кросівки, підошва яких зроблена з перероблених повітряних куль / Фото Undo For Tomorrow

Ціна

Бренд запустив кросівки на краудфандинговій платформі Indiegogo, де вони отримали міжнародну підтримку понад 600 покупців. Кількість пар обмежена. Вартість моделі – близько 88 доларів. У компанії обіцяють доставити замовлення покупцям у серпні 2021 року.

Насамкінець, компанія Undo For Tomorrow довела: сміття однієї людини – скарб іншої.