Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" встановлює заборону на використання та розповсюдження пластикових пакетів та визначає відповідальність за порушення вимог у вигляді штрафів та порядок їх накладення.

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