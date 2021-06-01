Деталі
Прийнятий закон забороняє розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
- надтонких пластикових пакетів;
- тонких пластикових пакетів;
- оксорозкладних пластикових пакетів.
В Україні ухвалили закон, що обмежує використання та розповсюдження пластикових пакетів. Головна мета – поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.
Джерело:пресслужба Верховної Ради
Прийнятий закон забороняє розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг: