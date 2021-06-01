Деталі

Прийнятий закон забороняє розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

  • надтонких пластикових пакетів;
  • тонких пластикових пакетів;
  • оксорозкладних пластикових пакетів.