В Лиссабоне выпустили веганские кроссовки: в состав входят переработанные воздушные шары

Бренд Undo For Tomorrow, базирующийся в Лиссабоне, представил экологические кроссовки. Подошва новой веганский модели Nuven сделана из переработанных воздушных шаров.

Авторы разработки – Патрик Доман и Педро Мелло, соучредители Undo For Tomorrow. Идея заключается в том, чтобы изменить взгляд людей на мусор. Кроссовки Nuven – яркое доказательство того, что переработанные материалы такие же прочные, качественные и эстетические, как и новые. Или даже лучше.

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Покупатели отмечают, что им нравится широкий выбор оттенков кроссовок. Так, разработчики предлагают выбрать один из четырех цветов: белый, коричневый, темно-коричневый и черный.

Другие характеристики

разноцветная подошва изготовлена ​​из воздушных шаров и шин;

материал кроссовок является практичным, прочным и долговечным;

каучук обеспечивает идеальную посадку;

подкладка изготовлена ​​из 100-процентного бамбука – он действует как антибактериальное средство и препятствует появлению неприятного запаха;

веганские кроссовки водонепроницаемые, а также – не скользят на влажных полах.

Экологические кроссовки, подошва которых сделана из переработанных воздушных шаров / Фото Undo for Tomorrow

Цена

Бренд запустил кроссовки на краудфандинговой платформе Indiegogo, где они получили международную поддержку более 600 покупателей. Количество пар ограничено. Стоимость модели – около 88 долларов. В компании обещают доставить заказы покупателям в августе 2021 года.

Наконец, компания Undo For Tomorrow доказала: мусор одного человека – сокровище другого.