Працює на електриці: летючий автомобіль випробували у Туреччині – фото

Турецька військова компанія Baykar Makina розробила прототип летючого електромобіля. Наразі модель є експериментальною, інженери продовжують працювати над її вдосконаленням.

Подробиці про розробку розповів Халюк Байрактар, генеральний директор Baykar Makina. Ця компанія також відома безпілотниками Bayraktar TB2 та Akıncı.

Раніше Літаюче авто AirCar виконало перший в історії міжміський рейс: захопливе відео

Експериментальна модель отримала назву Cezeri ("Джезері") – на честь одного з розробників автоматичної техніки у Туреччині.

Що кажуть у Baykar Makina

Управління інноваційною машиною здійснюється за допомогою автоматичної системи з використанням штучного інтелекту.

Байрактар наголосив, що "Джезері" є однією з перших моделей летючих авто, які працюють на електриці. Наразі компанія продовжує вдосконалювати свою розробку. Адже проміжні показники свідчать про те, що поки що батареї вистачить лише на 30 хвилин.

У Туреччині випробували летючий автомобіль / Фото "Дом"

Безпека – понад усе

Підприємець наголосив, що головний пріоритет при розробці "Джезері" – це безпечне пересування. Саме тому транспорт обладнали низкою контроль-систем й приділяють цьому питанню багато часу.

Вперше "Джезері" піднявся над землею у вересні 2020 року. Розробники сподіваються, що такі летючі авто надійдуть у продаж ще до кінця 2030-х.