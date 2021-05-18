Lamborghini готується представити свій перший електромобіль: коли це станеться

Італійський виробник суперкарів Lamborghini оголосив, що випустить повністю електричний автомобіль до 2030 року. Крім того, компанія представила нову стратегію розвитку на найближчі десять років, яка складається з трьох етапів.

Компанія представила план щодо декарбонізації майбутніх моделей Lamborghini. Так, до 2024 року концерн планує перейти на гібридні моделі, а до 2030 – представити свій перший електромобіль та запустити його серійне виробництво.

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План електрифікації Lamborghini – це новий напрям, необхідний в умовах світу, який докорінно змінюється. Ми хочемо зробити свій внесок, продовжуючи зменшувати вплив на навколишнє середовище за допомогою конкретних проєктів,

– заявив президент та генеральний директор Automobili Lamborghini Стефан Вінкельман.

За його словами, це план із 360-градусним підходом, що охоплює продукти та заводу у Сант-Агата-Болоньєзе. Він приведе компанію до більш стійкого майбутнього, зберігаючи вірність переконанням.

План декарбонізації – три фази

У 2021–2022 роках компанія продовжує зосереджуватися на моделях двигунів внутрішнього згоряння модельного ряду V12, які анонсують цьогоріч. "Гібридний перехід": у 2023 році Lamborghini представить першу гібридну модель, а до 2024 року – увесь асортимент буде електрифікований. На цьому етапі передбачаються "безпрецедентні інвестиції" для компанії – 1,83 мільярда доларів. Головна мета – знизити вуглецевий слід на 50% впродовж п'яти років. Концерн випустить свій перший повністю електричний автомобіль. Це станеться до 2030 року.

"Друга частина десятиліття буде присвячена повністю електричним транспортним засобам. На цьому етапі технологічні інновації орієнтовані на забезпечення чудових показників та позиціювання нового продукту на вершині свого сегменту", – заявила компанія.

Зауважимо, Ferrari – один з головних конкурентів корпорації, планує випустити свій перший електрокар дещо раніше, – у 2025 році.