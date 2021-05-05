Американська мережа супермаркетів Kroger доставлятиме товари дронами

Мережа супермаркетів Kroger, що базується в США, незабаром розпочне доставляти товари за допомогою безпілотників. Компанія співпрацює з Drone Express, аби запустити сервіс, який дозволить клієнтам здійснювати покупки ще комфортніше та безпечніше.

Kroger розпочне доставляти дитячі товари, ліки, що продаються без рецепта, та товари для пікніка вагою близько 2,3 кілограма. Тестові посилки "вилітатимуть" з магазину в Сентервілі, штат Огайо.

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Деталі

На офіційному сайті Kroger Drone Delivery зазначається, що компанія отримала схвалення Федерального авіаційного управління США. Дрони доставлятимуть замовлення безпосередньо за адресою клієнта, а також – у парки або на пляжі. Для цього користувачеві потрібно змінити пункт призначення за допомогою смартфона.

Крім того, Kroger розробляє комплексні пропозиції, які відповідають обмеженням розміру та ваги літальних апаратів Drone Express. До прикладу: пакунок для догляду за немовлятами з серветками та сумішами, пакет з безрецептурними ліками та рідинами, а також комплект "S’mores" з крекерами, зефіром та шоколадом. Kroger заявляє, що замовлення можуть бути доставлені протягом 15 хвилин.

Kroger доставлятиме товари дронами / Фото Kroger

Автономні безпілотники мають необмежений потенціал для поліпшення повсякденного життя, і наша технологія відкриває шлях до безпечних, екологічно чистих поставок. Можливості безмежні – ми можемо дозволити клієнтам Kroger відправляти курячий суп хворому другу або швидко отримати доставку оливкової олії, якщо вона закінчиться під час приготування обіду,

– сказала технічний директор Kroger Бет Фліппо.

Тестові польоти розпочнуться цього тижня у Сентервілі. Рейси здійснюватимуться із пересувного центра керування, а додатковий моніторинг операторами відбуватиметься за межами майданчика. Другу пілотну програму мають намір запустити цього літа в Каліфорнії.