Корейська художниця створила з паперу точну копію культового друкарського верстата

Корейська художниця Лі Джи Хі відома своїми паперовими колекціями страв та побутових товарів. Але цього разу її творчість звернулася до більш механічної тематики.

Лі створила точну копію культового друкарського верстата Original Heidelberg letterpress, який виготовили ще на початку ХХ століття. Її скульптура має натуральну величину свого прототипу і укомплектована безліччю механізмів та фірмових деталей.

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Для відзначення історії друку

Перш ніж реалізувати свій дивовижний проєкт з гофрованого картону та паперу, Лі Джи Хі ретельно вивчила оригінальну німецьку модель.



Картонна копія друкарського верстата Original Heidelberg letterpress / Фото behance

На виготовлення картонного Original Heidelberg Letterpress пішло 3 місяці.



Паперовий верстат передає усі деталі свого прототипа / Фото behance

Він був створений для святкування довгої історії друку на вулицях Чунгмурі та Еулджіро в Сеулі.



На виготовлення детальної копії пішло 3 місяці / Фото behance

Друкарська вулиця Еулджіро була меккою поліграфічної промисловості Республіки Корея. Люди, які писали книги та потребували статей, вважали обов’язком побувати там хоча би раз. Незважаючи на те, що звичка читати книги зменшилась, спілкування через газету все ще має суттєвий зміст. Носії для друку на папері не повинні залишатися у минулому, але їм доведеться шукати шляхи до майбутнього,

– зазначила художниця.



Друкарська вулиця у корейському місті Сеул / Фото behance

Про друкарську машину

Original Heidelberg Letterpress, вироблений німецькою компанією з однойменною назвою, був верстатом високого друку.

Його ще називали вітряком Гейдельберга через механізм автоматичного подавання паперу, подібного до вітряка.

Хоча такі друкарські машинки вже не виготовляють, ентузіасти все ще використовують Original Heidelberg Letterpress для комерційного друку.



Скульптура має натуральну величину свого прототипу / Фото behance



Паперовий верстат укомплектований безліччю механізмів та фірмових деталей / Фото behance



Копія друкарської машини зроблена з картону та гофрованого паперу / Фото behance



Художниця виготовила паперову скульптуру для відзначення історії друку в Кореї / Фото behance