У Кореї розробили прозорі сонячні панелі: їх можна вбудовувати у вікна та смартфони – деталі

Корейський винахідник розробив технологію прозорих сонячних панелей, які можна застосовувати в будівництві та виробництві електроніки. Основа пристрою – діоксид титану та оксид нікелю.

Джерело: ScienceDirect

Автор розробки – дослідник Джундонг Кім. Детальну інформацію про технологію виготовлення пристрою він виклав у статті.

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Що відомо про розробку

Новітні панелі виготовлені з діоксиду титану (поглинає ультрафіолетові промені) та оксиду нікелю (пропускає світло). Зазначається, що прозорість дозволить користувачам отримувати набагато більше "чистої" енергії, ніж зараз. Так, новими панелями можна буде оснащувати вікна в будівлях, теплиці та навіть смартфони. Крім того, їх можна застосовувати в медицині й транспорті.

Наразі технологія перебуває на етапі випробувань, тож про комерційне виробництво мова не йде. Річ у тім, що коефіцієнт перетворення сонячного світла в енергію становить близько 2,1%. Такого показника вистачає хіба що для живлення невеликого електромотора. До слова, ККД традиційних сучасних панелей досягає 16 – 19%.

У Кореї розробили прозорі сонячні панелі / Фото ScienceDirect

Інші розробки

Раніше у Сінгапурі вчені розробили експериментальне "розумне вікно", яке складається з двох звичайних листів скла, простір між якими заповнений розчином з фірмового гідрогелю, води й стабілізуючого складу. Випробування довели, що використання вікон може знизити енергоспоживання в офісних будівлях до 45 відсотків.